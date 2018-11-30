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  3. 30 Kasım 2018 14:40

ODTÜ’lü İrem’in akıl almaz ölümüne ilişkin görüntü ortaya çıktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi İrem Kütük’ün, üniversitede kamyonetin açık kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kamyonetin kasasının açık olmasına rağmen şoförün aracı sürmeye devam ettiği görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ’de okuyan İrem Kütük’ün ölümüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan...

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