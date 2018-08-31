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  3. 31 Ağustos 2018 19:05

Odun ve satırlarla saldırdılar: Kavgaya hastanede devam ettiler

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde iki farklı çiftlik çalışanları arasında yan bakma meselesinden başlayan kavga ilçeyi karıştırdı. Yaralıların kaldırıldığı hastaneye gelen iki taraftan onlarca kişi kavgaya devam etti. Polis ve jandarma ekipleri havaya ateş ederek olaylara müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Bilecik Yenişehir yolunda iki grup arasında yan bakma meselesi...

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