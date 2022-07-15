Anasayfa Video Galeriler Gündem Ödünç aldıkları arabayla parka uçtular: 1 ölü, 1 yaralı Ödünç aldıkları arabayla parka uçtular: 1 ölü, 1 yaralı 15 Temmuz 2022 Cuma Saat: 12:55 İzmit'te, 2 genç ödünç aldıkları araçla parka uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d1399a1517dd6a74634dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de filmleri aratmayan görüntüler: Helikopter otoyola indi Mehter eşliğinde tekme tokat birbirlerine girdiler İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı Petshop eziyeti sona erdi! Bugünden itibaren yasak İmamoğlu: Ben çizmemi afet sonrası değil, altyapı çalışması yaparken giyerim İstanbul'da taksiciden yolcuya dayak Böyle sapıklık görülmedi! İstanbul'da üst geçitte tecavüz girişimi Eski AK Partili vekil: ''İnsanlar uçağa kafa atarak şehit oldular'' İstanbul Valisi Yerlikaya'nın paylaşımında İmamoğlu detayı! Apar topar sildi