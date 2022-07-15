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  4. Ödünç aldıkları arabayla parka uçtular: 1 ölü, 1 yaralı

Ödünç aldıkları arabayla parka uçtular: 1 ölü, 1 yaralı

İzmit'te, 2 genç ödünç aldıkları araçla parka uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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