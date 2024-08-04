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  4. Off-road tutkunları araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı

Off-road tutkunları araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracıyla uçurumdan yuvarlanan sürücü ve yanındaki, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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