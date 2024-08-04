Anasayfa Video Galeriler Gündem Off-road tutkunları araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı Off-road tutkunları araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı 04 Ağustos 2024 Pazar Saat: 17:46 Bursa'nın İnegöl ilçesinde, off-road aracıyla uçurumdan yuvarlanan sürücü ve yanındaki, helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66af94526b2e83391707add3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elektrik hattı kazısında tarihi keşif Türkiye'nin 4 büyüklerini buluşturan forması depremzedeler için açık artırmada Manisa'da orman yangını çıktı CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü 8 terörist daha etkisiz hale getirildi TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği