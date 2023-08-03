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Öfkeli kadından veterinere kedim öldü dayağı kamerada

Ankara'da A.K. adlı kadın, enfeksiyon tedavisi gören kedisi ölünce 4 arkadaşı ile kliniği basıp, veteriner hekime saldırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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