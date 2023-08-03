Anasayfa Video Galeriler Gündem Öfkeli kadından veterinere kedim öldü dayağı kamerada Öfkeli kadından veterinere kedim öldü dayağı kamerada 03 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 13:40 Ankara'da A.K. adlı kadın, enfeksiyon tedavisi gören kedisi ölünce 4 arkadaşı ile kliniği basıp, veteriner hekime saldırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cb841706c9aa6df00f8973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Her mahalledeki ünlü markette büyük rezalet! Eşini başkasıyla gördü, ortalık savaş alanına döndü! Belediye Meclisi karıştı! Yumruklar havalarda uçuştu Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'e çıktı Ünlü zincir markette skandal! Zabıta hepsine el koydu Dikkat! Eli kan yüreği nefret dolu bu canavar aramızda geziyor! Korkulan oldu! Baraj tamamen kurudu Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem Kocaeli'de polislere silahlı saldırı!