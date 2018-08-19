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  3. 19 Ağustos 2018 12:55

Öğle bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.Kapıyı açık bıraktı, aracı çalındıArkasını döner dönemez aracını çaldılar. ...Polisin durdurduğu araçtan Batman çıktıPolisin durdurduğu araçtan Batman çıktı. (İHA)

Bilgin Pro
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Şantaj iddiası mahalleyi karıştırdı
Şantaj iddiası mahalleyi karıştırdı
Video Galeri
Cinayetle biten kavga kamerada
Cinayetle biten kavga kamerada
Video Galeri
Kapıyı açık bıraktı, aracı çalındı
Kapıyı açık bıraktı, aracı çalındı
Video Galeri
Polisin durdurduğu araçtan Batman çıktı
Polisin durdurduğu araçtan Batman çıktı
Video Galeri
Bu da en küçük kurbanlık
Bu da en küçük kurbanlık
Video Galeri
Topladıkları paraları böyle paylaştılar
Topladıkları paraları böyle paylaştılar
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