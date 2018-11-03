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  3. 03 Kasım 2018 12:45

Öğle bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına 9 ilde operasyonFETÖ’nün TSK’daki askeri mahrem yapılanmasına yönelik 30 şüpheli hakkında Kayseri merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. (İHA)

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60 metrelik kuleye tırmandı
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AVM’de film sahnesi gibi hırsızlık
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Yangında can pazarı kamerada
Yangında can pazarı kamerada
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TSK’nın askeri mahrem yapılanmasına 9 ilde operasyon
TSK’nın askeri mahrem yapılanmasına 9 ilde operasyon
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F.Bahçeli Şener’den, ’Bu takıma kalp dayanmaz’ paylaşımı
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