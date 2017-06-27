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  3. 27 Haziran 2017 11:45

Oğlu 2 yıldır PKKnın elinde olan babanın yürek burkan sözleri

2 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey’in oğlu Astsubay Semih Özbey’den hala haber alınamıyor.

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