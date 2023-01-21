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Oğlu tarafından bıçaklanan kadın canını zor kurtardı

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Antalya'da oğlu tarafından bıçaklanan kadının markete sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İzinli polis memurunun bıçaklı genci marketten çıkarttığı anlar saniye saniye görüntülendi.

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