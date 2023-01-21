Anasayfa Video Galeriler Gündem Oğlu tarafından bıçaklanan kadın canını zor kurtardı Oğlu tarafından bıçaklanan kadın canını zor kurtardı 21 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 16:30 Güncelleme: 21 Ocak 2023 Cumartesi 16:30 Antalya'da oğlu tarafından bıçaklanan kadının markete sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İzinli polis memurunun bıçaklı genci marketten çıkarttığı anlar saniye saniye görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cbe8f1bb29374eaf1daa73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Davos'ta İngilizce konuşan Babacan, sosyal medya gündem oldu İETT’den İstanbullulara Hulusi Kentmen sürprizi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu minik Zayn yine şaşırttı İzmir'de korkunç ölüm! Bilgisayar başında vurularak öldü Karadeniz'in derinliklerinden korkutan manzara! Kovulan muhabirden Akit’e FETÖ suçlaması Serenay'ın Şahmaran'ın galasında şarkı söylediği anlar olay oldu Yangında can pazarı! 2 kişi hayatını kaybetti Metrobüste alacaklı krizi! Bir kadın fenalık geçirdi