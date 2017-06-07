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  3. 07 Haziran 2017 14:15

Oğlum Bak Git 2 sahnede

Paylaşım rekorları kıran motorcu ve kamyonetçi kavgası sosyal medyada "oğlum bak git" paylaşımıyla fenomen olan temizlik görevlisi ile küçük çocuğun kavgasını aratmadı.

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