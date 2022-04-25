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  4. Oğluna teşhis konulunca hastalığını 53 yaşında öğrendi

Oğluna teşhis konulunca hastalığını 53 yaşında öğrendi

Kapalıçarşı'da değerli taşları işleyen kuyumcu Aharon Küçükmatar, çocuğuna uzmanlar tarafından teşhis konulunca kendisi de aynı hastalığa sahip olduğunu anladı.

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