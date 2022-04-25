Anasayfa Video Galeriler Gündem Oğluna teşhis konulunca hastalığını 53 yaşında öğrendi Oğluna teşhis konulunca hastalığını 53 yaşında öğrendi 25 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 16:35 Kapalıçarşı'da değerli taşları işleyen kuyumcu Aharon Küçükmatar, çocuğuna uzmanlar tarafından teşhis konulunca kendisi de aynı hastalığa sahip olduğunu anladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6266a39ecefc58489f5ec553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi Şifalı zuzubak otunun kilosu 1.000 TL'den yok satıyor! İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl sonra yeniden başlıyor Bursa'da uçak düştü! Kuvvetli rüzgar camiyi kağıt gibi uçurdu Mehmetçik'in teröristleri yakaladığı an kamerada Toprağa dökülen müsilaj tartışması 30 kişinin 'kız' kavgası kamerada ''Kız meselesi'' kavgasında sokak savaş alanına döndü