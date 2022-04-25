Oğluna teşhis konulunca hastalığını 53 yaşında öğrendi

Kapalıçarşı'da değerli taşları işleyen kuyumcu Aharon Küçükmatar, çocuğuna uzmanlar tarafından teşhis konulunca kendisi de aynı hastalığa sahip olduğunu anladı.

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