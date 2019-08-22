Oğlunun HDP’liler tarafından kaçırıldığını iddia eden annenin haklı eylemi
22 Ağustos 2019 21:40
Oğlunun HDP’liler tarafından kaçırıldığını iddia eden annenin haklı eylemi
Diyarbakır’da oğlunun HDP’liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binasının girişinde oturma eylemi başlattı. Acılı anne Akar, oğlunun teslim edilmediği sürece binanın girişinde oturacağını belirterek "HDP’liler fare kovalayan kediler gibi insanların kapısının önünde bekliyor. Gençleri boş buldukları anda kapıp götürüyorlar. Kimse bunlara inanmasın...