  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Haziran 2020 17:25

Oğlunun ''MHP'' videosu olay olan CHP'li Torun'dan açıklama

CHP'li Seyit Torun'un oğlu Ali Hikmet Torun'un oğlunun bozkurt işareti yaptığı video sosyal medyada gündem oldu. Torun, videoyla ilgili açıklama yaptı.

Video Galeri
''Allah ol der oluverir'' dediği sırada deprem oldu
''Allah ol der oluverir'' dediği sırada deprem oldu
Video Galeri
Karpuzlu maganda pes dedirtti! ''Ceza göndersin devletimiz''
Karpuzlu maganda pes dedirtti! ''Ceza göndersin devletimiz''
Video Galeri
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Video Galeri
Depreme canlı yayında yakalandılar
Depreme canlı yayında yakalandılar
Video Galeri
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
Video Galeri
Asker eğlencesinde korkutan görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Asker eğlencesinde korkutan görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM