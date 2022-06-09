Oğlunun öğretmeni tarafından darp edildiğini, evine gelen sosyal hizmetler görevlisinden öğrendi

Kocaeli'de 17 yaşındaki genç, çıraklık eğitimi aldığı okulda öğretmeni tarafından darp edildi. Şiddet anları, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi. Oğlunun öğretmeni tarafından darp edildiğini, evlerine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisinden öğrenen baba, "Canım çok yandı. Ne demek 17 yaşındaki bir delikanlıyı arkadaşlarının yanında evire...

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