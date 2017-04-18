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  3. 18 Nisan 2017 12:50

Öğrenci öğretmen tokatlaşması sosyal medyada

Çin’de bir kız sınıfında öğretmen kötü davranışı sebebiyle öğrencisini azarlıyor. Öğrenci kendisine tokat atması için yüzünü göstererek öğretmeni tahrik ediyor. Öğretmen sinirlerine hâkim olamayınca öğrencisini tokatlıyor.

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