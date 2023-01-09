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  4. Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü 14 öğrenci yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü 14 öğrenci yaralı

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı.

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