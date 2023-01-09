Anasayfa Video Galeriler Gündem Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü 14 öğrenci yaralı Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü 14 öğrenci yaralı 09 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 11:30 Güncelleme: 09 Ocak 2023 Pazartesi 11:30 Kars'ın Arpaçay ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bbd0a72e2a06121a23ac77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bağcılar'da binanın kundaklanması kamerada Aracına çarpan taksiciyi dövdü Cumhurbaşkanı Erdoğan korumasına sinirlenip oyuncakla vurdu İstanbul'da taksici cinayeti kamerada! Döverek öldürdüler Gaziosmanpaşa'da namaz kıldığı sırada başından vuruldu Esra Rabia Ünal'ın kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu! -İslam'la dalga geçiyor- İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Ankara'da silahlı saldırı: 1 yaralı İstanbul'da çocuk tacizcisine meydan dayağı kamerada