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  3. 13 Nisan 2017 09:50

Öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı

Tokat’ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

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Anadolunun kopmaz parçası KERKÜK
Anadolunun kopmaz parçası KERKÜK
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Hırsızlar market çalışanını bıçakladı
Hırsızlar market çalışanını bıçakladı
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Çocuk trenle istasyon arasındaki boşluğa düştü
Çocuk trenle istasyon arasındaki boşluğa düştü
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Hafriyat kamyonu ters yönden gelen motosiklete çarptı
Hafriyat kamyonu ters yönden gelen motosiklete çarptı
Video Galeri
Göçük altında kalan Iraklı işçiyi itfaiye kurtardı
Göçük altında kalan Iraklı işçiyi itfaiye kurtardı
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'Moda markaları için Türkiye'de önemli tekstil sanayi var'
'Moda markaları için Türkiye'de önemli tekstil sanayi var'