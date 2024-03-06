  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar

Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar

Güncelleme:

Antalya'da özel bir yurtta kalan 10 erkek öğrenciye yönelik taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen 21 yaşındaki eski eğitmen hakkında toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mağdur öğrencilerin ifadeleri kan dondurdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var
Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var
Japon deprem uzmanından Marmara için kırmızı alarm
Japon deprem uzmanından Marmara için kırmızı alarm
İstanbul'da korkunç olay! Çöplerin arasında bulundu
İstanbul'da korkunç olay! Çöplerin arasında bulundu
MİT'ten nokta operasyon: Bir hain daha etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon: Bir hain daha etkisiz hale getirildi
Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk açıklama
Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk açıklama
Antalya'yı vuran hortum kamerada
Antalya'yı vuran hortum kamerada
Mehmetçik'in nefes kesen operasyonu kamerada: Hainlerin 9 ildeki 59 inine baskın
Mehmetçik'in nefes kesen operasyonu kamerada: Hainlerin 9 ildeki 59 inine baskın
Çatıda eli silahlı eski polis alarmı! Zanlı ''tanıdık'' çıktı
Çatıda eli silahlı eski polis alarmı! Zanlı ''tanıdık'' çıktı
İstanbul'da İTÜ'de büyük yangın!
İstanbul'da İTÜ'de büyük yangın!