Anasayfa Video Galeriler Gündem Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar 06 Mart 2024 Çarşamba Saat: 12:05 Güncelleme: 06 Mart 2024 Çarşamba 12:05 Antalya'da özel bir yurtta kalan 10 erkek öğrenciye yönelik taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen 21 yaşındaki eski eğitmen hakkında toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mağdur öğrencilerin ifadeleri kan dondurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e831ea4811da52d4082c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var Japon deprem uzmanından Marmara için kırmızı alarm İstanbul'da korkunç olay! Çöplerin arasında bulundu MİT'ten nokta operasyon: Bir hain daha etkisiz hale getirildi Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk açıklama Antalya'yı vuran hortum kamerada Mehmetçik'in nefes kesen operasyonu kamerada: Hainlerin 9 ildeki 59 inine baskın Çatıda eli silahlı eski polis alarmı! Zanlı ''tanıdık'' çıktı İstanbul'da İTÜ'de büyük yangın!