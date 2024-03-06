Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar

Antalya'da özel bir yurtta kalan 10 erkek öğrenciye yönelik taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen 21 yaşındaki eski eğitmen hakkında toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mağdur öğrencilerin ifadeleri kan dondurdu.

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