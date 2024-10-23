Anasayfa Video Galeriler Gündem Öğrenci yurdunda patlama: Bir öğrenci ölümden döndü Öğrenci yurdunda patlama: Bir öğrenci ölümden döndü 23 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 07:15 Güncelleme: 23 Ekim 2024 Çarşamba 07:15 Isparta'da bir öğrencinin yurt odasında biriktirdiği çok sayıdaki çakmak gazı patladı. Olayda odada kalan 1 öğrenci ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6718786f240e277c020a1ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafik canavarı değil, trafik teröristi: Otobandaki ters şerit teröristi kamerada Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti Özdağ: ''Gün, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için mücadele günüdür'' İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği HSK'nın otoparkında müfettişe bıçaklı saldırı kamerada Öcalan'ı Meclis'e davet eden Bahçeli, attığı ipi unuttu Eski cumhurbaşkanına ''yolsuzluk''tan yaka paça gözaltı Bir sağlık skandalı daha: 1’i doktor 3 kişi tutuklandı Trafikte tartıştığı motosikletlilere aracıyla çarpan canavar kamerada