Anasayfa Video Galeriler Gündem Öğrenci yurdunda yangın Öğrenci yurdunda yangın 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 00:25 Mersin'in Erdemli ilçesinde, kullanılmayan özel öğrenci yurdunda yangın çıktı. İki yıldır kullanılmayan öğrenci yurdunun boş olması büyük bir faciayı önledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605273d03ab1c432054908bb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüksek riskli Antalya’da pes dedirten görüntü - İhlas Haber Ajansı ''Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper'' Mansur Yavaş Twitch Türkiye rekorunu kırdı KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: ''Çanakkale geçilmez, KKTC’den vazgeçilemez'' Mide bulandıran canlı yayın kazası! İş bulma bahanesiyle getirdiği kadınları fuhuşa zorladı! Esra Erol'u çılgına çeviren olay: Karımı sevgilisinden kurtarın Samsun'da korkunç kaza: Genç kız hayatını kaybetti Samsun'da dehşete düşüren kaza