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Öğrenci yurdunda yangın

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kullanılmayan özel öğrenci yurdunda yangın çıktı. İki yıldır kullanılmayan öğrenci yurdunun boş olması büyük bir faciayı önledi.

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