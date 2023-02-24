Anasayfa Video Galeriler Gündem Öğrenciler -6 derecede okul yolunda mahsur kaldı Öğrenciler -6 derecede okul yolunda mahsur kaldı 24 Şubat 2023 Cuma Saat: 11:00 Ardahan Merkeze bağlı Çataldere köyü öğrencilerinin tipi nedeniyle yolda mahsur kalan okul servisi, köylüler tarafından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f86e9eba3c3370813de303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim'i kana bulayan saldırının planlayıcısı öldürüldü! Depremde onlarca kişi birleşen 2 dağın altında kalarak can verdi Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İlyas Salman'dan olay sözler: ''İlk kez pişman oldum'' 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, o anlar kamerada Basel – Trabzonspor maçında ''Enkaz var devlet yok, Erdoğan istifa'' pankartı Depremzede vatandaş Erdoğan'a böyle seslendi ''Bir çadır gönderemediniz. Beni de Silivri'ye atın'' Tuğçe Kazaz: ''AHBAP bir şey yapmıyor!''