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Öğrenciler -6 derecede okul yolunda mahsur kaldı

Ardahan Merkeze bağlı Çataldere köyü öğrencilerinin tipi nedeniyle yolda mahsur kalan okul servisi, köylüler tarafından kurtarıldı.

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