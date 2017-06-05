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  3. 05 Haziran 2017 16:15

Öğrenciler, U-Maker Festte geleceğin projelerini yarıştırdı

Uğur Okulları öğrencileri derslerinde öğrendikleri bilgileri hayata geçirerek robotik, oyun tasarımı ve 3D tasarım alanlarında yarıştığı U-Maker Fest, Uğur Okulları Ankara Yaşamkent Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

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