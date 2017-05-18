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  3. 18 Mayıs 2017 18:15

Öğrencilerden 19 Mayıs için anlamlı kısa film

ÖDEMİŞ Anadolu Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kısa film projesine imza attı. "Gençliğin Atatürk'e Cevabı" metnini kısa film haline getiren ekip, her cümleyi farklı meslek grupları ile farklı mekanlarda çekti.

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