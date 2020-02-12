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  3. 12 Şubat 2020 17:45

Öğrencilerden ''Bedri Gencer'' tepkisi !

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliklere izin verilmemesine bağlayan Profesör Bedri Gencer'e Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden tepki geldi.

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