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  3. 14 Ekim 2018 13:13

Öğrencilere ders verirken ürettiği şampuanı yedi

Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin, Aydın Üniversitesi'nde öğrencilere ders verirken ürettiği şampuanın doğallığını göstermek için şampuanı yedi.

Bilgin Pro
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