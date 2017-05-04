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HAKKARİ'DE ÇATIŞMA ! ÇOK SAYIDA ASKER YARALI
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  3. 04 Mayıs 2017 10:45

Öğrencilere 'kilo' karnesi geliyor

ÇOCUKLARIN artık derslerinin yanı sıra sağlıklarıyla ilgili de karnesi olacak.

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Feci kaza kamerada
Feci kaza kamerada
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Acemi balıkçı nehre düştü
Acemi balıkçı nehre düştü
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Ev nehirde böyle sürüklendi
Ev nehirde böyle sürüklendi
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Öğretmen, 7 yaşındaki öğrencisini ısırdı
Öğretmen, 7 yaşındaki öğrencisini ısırdı
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Füreya Koral’ın ‘Yaşayan Seramikleri’ İKÜSAG’da sanatseverlerle buluşuyor
Füreya Koral’ın ‘Yaşayan Seramikleri’ İKÜSAG’da sanatseverlerle buluşuyor
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İstanbulda baharın müjdecisi erguvanlar havadan görüntülendi
İstanbulda baharın müjdecisi erguvanlar havadan görüntülendi