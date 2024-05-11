Anasayfa Video Galeriler Gündem Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı 11 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 07:45 Güncelleme: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 07:45 Antalya’ya geziye giden öğrencileri taşıyan midibüs, yağışlı havanın etkisi ile şarampole uçtu. Kazada 22 öğrenci, 2 öğretmen ve bir sürücü yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663ef7f24166ea0f870bcd03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 çocuk annesini ''aile meclisi'' ile öldürülüp, ormana gömdüler Yabancı uyruklu kiracı, ev sahibini fena dolandırdı Mustafa Sarıgül Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı Atıl inşaatta insan iskeleti bulundu ABD polisi, siyahi askeri öldürdü: O anlar kamerada Meclis'te hakaretler havada uçuştu: ''Zırto, sarhoş, ağzın pis, utanmaz herif'' Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var Düşük kira ödeyen kiracıya 55 günde tahliye kararı