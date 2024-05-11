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  4. Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı

Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı

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Antalya’ya geziye giden öğrencileri taşıyan midibüs, yağışlı havanın etkisi ile şarampole uçtu. Kazada 22 öğrenci, 2 öğretmen ve bir sürücü yaralandı.

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