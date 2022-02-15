Anasayfa Video Galeriler Gündem Öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu Öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu 15 Şubat 2022 Salı Saat: 13:45 Aksaray'da öğrencisini dövdüğü görüntüler infiale yol açan ve öğretmenlikten men edilen öğretmenin cezası açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620b8446e92d3221f0285b67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Erdoğan'a seslendi: ''Bu haber Erdoğan'a arz edilecek'' Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar yakalandı Yer: İstanbul... Mağazada mide bulandıran sapıklık kamerada ''Kar maskeli kişiler öldürdü'' deyip gözyaşı dökmüştü... Katil kendisi çıktı Bakan Özer: ''Tüm sınıfları kapalı olan okulumuz yok'' Atatürk anıtına saldırı sonrası düğmeye basıldı! Araç girişi yasaklanacak 5 bin yıllık Dara Antik Kenti'nin gizemi çözüldü İstanbul'da korkutan yangın Dağların aslanları eksi 20 derecede vatan nöbetinde