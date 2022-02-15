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  4. Öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu

Öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu

Aksaray'da öğrencisini dövdüğü görüntüler infiale yol açan ve öğretmenlikten men edilen öğretmenin cezası açıklandı.

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