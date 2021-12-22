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  4. Öğrencisini tekme tokat döven öğretmen serbest bırakıldı

Öğrencisini tekme tokat döven öğretmen serbest bırakıldı

Aksaray'da, bir ortaokulda öğrencisini koridorda tekme tokat döven matematik öğretmeni adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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