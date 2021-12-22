Anasayfa Video Galeriler Gündem Öğrencisini tekme tokat döven öğretmen serbest bırakıldı Öğrencisini tekme tokat döven öğretmen serbest bırakıldı 22 Aralık 2021 Çarşamba Saat: 23:30 Aksaray'da, bir ortaokulda öğrencisini koridorda tekme tokat döven matematik öğretmeni adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c38af334ec797690452e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metrobüs'te dehşet anları kamerada Dehşete düşüren anlar! Kavga ettiği arkadaşını polis gözaltına alırken öldürdü CHP'den Bakan Nebati'ye ''Dolap Beygiri'' göndermesi Ali Babacan'dan Erdoğan'ı kızdıracak faiz açıklaması Böylesi ancak Türkiye'de olur: ''Eve bir geldim evimin bir odası çalınmış'' Türkiye'nin kahramanları kamerada Şaşkın hırsızlar, 1 çuval fıstık için arabayı bırakıp kaçtılar Gülşah Saraçoğlu: ''Yeni yıla Eyüp Sultan'da giriyorum'' Usta sanatçı Sezai Aydın son yolculuğuna uğurlandı