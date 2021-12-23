Anasayfa Video Galeriler Gündem Öğrencisini tekme tokat döven öğretmenin hapsi istendi Öğrencisini tekme tokat döven öğretmenin hapsi istendi 23 Aralık 2021 Perşembe Saat: 15:01 Aksaray'da, bir ortaokulda öğrencisini koridorda tekme tokat döven matematik öğretmeni adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öğretmen hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c46507d46a1558ed338e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın hırsız çetesi marketi böyle soydu Karda frene basınca... Korkunç kaza kamerada! Tam kapanma uygulaması geri döndü! Ama bu sefer gönüllü Osman Kavala için flaş karar! İstanbul'da kar yağışı! Birçok ilçe beyaza büründü Dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı Öfkeli kadın, otomobili tuğla yağmuruna tuttu! İki pitbull 4 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı: Dehşet anları kamerada! Uçakta kedi emziren kadın ortalığı karıştırdı