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  4. Öğrencisini tekme tokat döven öğretmenin hapsi istendi

Öğrencisini tekme tokat döven öğretmenin hapsi istendi

Aksaray'da, bir ortaokulda öğrencisini koridorda tekme tokat döven matematik öğretmeni adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öğretmen hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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