Anasayfa Video Galeriler Gündem Öğretim görevlisinden AK Parti'yi protesto edenlere skandal sözler Öğretim görevlisinden AK Parti'yi protesto edenlere skandal sözler 25 Kasım 2021 Perşembe Saat: 20:56 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya, hayat pahalılığını protesto eden vatandaşlara hakaretler savurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619fce353571746a19513ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bunalıma girip intihar etmek isteyen eski hostes güçlükle ikna edildi İBB Meclisi'nde mikrofon kapattıran gerginlik Bergen film ekibinden kadına şiddete tepki: Sen affetsen ben affetmem Çok konuşarak dolandırdı! Kasada 9 yaşındaki çocuğun durduğunu görünce... İşitme engelli genci dövüp, sosyal medyada yayınlamıştı: İfadesi ortaya çıktı Seyhan Soylu’dan olay iddia: Nihat Doğan ve Serpil Çakmaklı... MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 6 terörist öldürüldü Aksaray'da korkutan yarıklar Aile sağlığı merkezinde satırlı dehşet!