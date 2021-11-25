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  4. Öğretim görevlisinden AK Parti'yi protesto edenlere skandal sözler

Öğretim görevlisinden AK Parti'yi protesto edenlere skandal sözler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya, hayat pahalılığını protesto eden vatandaşlara hakaretler savurdu.

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