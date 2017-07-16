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  3. 16 Temmuz 2017 15:20

Öğretmen adayları sınava koşa koşa yetişti

Adana’da öğretmen adaylarının, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı’na saat 09.45'ten önce yetişmek için maratoncular gibi koşması ilginç görüntüler oluşturdu.

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