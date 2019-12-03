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  3. 03 Aralık 2019 19:10

Öğretmen ders anlatırkan sınıfta sigara içti !

Sınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin ders esnasında sigara içmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntüler hakkında çalışma başlatıldı.

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