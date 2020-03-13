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  3. 13 Mart 2020 09:15

Öğretmen dizisinde büyük tepki çekecek sahne!

Fox TV'nin ilk iki bölümüyle reytinglere damga vuran dizisi Öğretmen'in 3. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Öğrencileri rehin alan öğretmen Akif Erdem, Yılmaz Komiser'den istediği yanıtı alamayınca 5 öğrenciyi öldüreceğini açıklıyor.

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