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  4. Öğretmen eşini katletmişti; korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Öğretmen eşini katletmişti; korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Konya'da kendisi gibi öğretmen olan eşini 17 bıçak darbesiyle korkunç bir şekilde öldüren kişinin, eşini babasının mirasını almadığı için öldürdüğü ortaya çıktı.

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