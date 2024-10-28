Öğretmen eşini katletmişti; korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Konya'da kendisi gibi öğretmen olan eşini 17 bıçak darbesiyle korkunç bir şekilde öldüren kişinin, eşini babasının mirasını almadığı için öldürdüğü ortaya çıktı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671f1e07b48c309da20411a3" allowfullscreen></iframe>