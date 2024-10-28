Anasayfa Video Galeriler Gündem Öğretmen eşini katletmişti; korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı Öğretmen eşini katletmişti; korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı 28 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 08:15 Konya'da kendisi gibi öğretmen olan eşini 17 bıçak darbesiyle korkunç bir şekilde öldüren kişinin, eşini babasının mirasını almadığı için öldürdüğü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671f1e07b48c309da20411a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kreşte skandal içinde skandal: Hem yaktılar, hem aileyi engellediler Özel öğrenciler okulunda skandal iddia: Sahte rapor çetesinden tehdit, şantaj, vurgun Sünnet hastanede bitti: Onlarca kişi hastanelik oldu İstanbul'da evi tahliye eden yabancı kiracı, ev sahibine bomba bıraktı Marmaris'te büyük orman yangını: Alevler geceyi aydınlattı! Adana'da vatandaş sokakta sabahladı, çok sayıda evde hasar var Cani kamerada: Yavru köpeği parke taşıyla katletti Birinci olamayınca sinir krizi geçiren güzel ortalığı birbirine kattı Sıla ile İlker Kaleli Harbiye'de sahnede aşka geldi