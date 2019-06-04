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  3. 04 Haziran 2019 18:11

Öğretmenden öğrencilere ''kemerli'' müdahale kamerada

Meksika'da bir öğretmen, okulda kavga eden iki öğrenciyi ayırmak için belindeki kemeri çıkartınca ortaya bu görüntüler çıktı. Öğretmenin bu hamlesi bir başka öğrenci tarafından kayda alındı.

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