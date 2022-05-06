Anasayfa Video Galeriler Gündem Öğretmene öğrencilerin önünde şiddet kamerada Öğretmene öğrencilerin önünde şiddet kamerada 06 Mayıs 2022 Cuma Saat: 08:55 Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir ilkokulda öğrenci velisinin öğretmene saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6274b8480b40c12ab27418d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kucağında bebeğiyle kabusu yaşadı! Defalarca bıçaklandı Canlı yayında büyük ''sığınmacı'' kavgası Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya tarihi rest: Kimin ne çocuğu olduğunu bütün Türk Milleti görecek Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü Zafer Partisi lideri Özdağ: ''Canınız cehenneme!'' İstanbul'da düğün sonrası kan aktı! Şahan Gökbakar bukalemun paylaşımıyla kırıp geçirdi 7 yaşındaki çocuk yazdı, Ufuk Beydemir, besteleyip söyledi Ata Demirer, ''oha, oha'' paylaşımıyla olay oldu