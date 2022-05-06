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Öğretmene öğrencilerin önünde şiddet kamerada

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir ilkokulda öğrenci velisinin öğretmene saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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