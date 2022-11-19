Öğretmenin hayatını kabusa çevirdiler

Bursa'da bir öğrencisi sayesinde emlakçıyla tanışan kadın öğretmenin hayatı bir anda kabusa döndü. Öğretmenin satın aldığı ev iddiasına göre, talan edildi ve evine defalarca haciz geldi.

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