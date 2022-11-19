Anasayfa Video Galeriler Gündem Öğretmenin hayatını kabusa çevirdiler Öğretmenin hayatını kabusa çevirdiler 19 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 12:20 Bursa'da bir öğrencisi sayesinde emlakçıyla tanışan kadın öğretmenin hayatı bir anda kabusa döndü. Öğretmenin satın aldığı ev iddiasına göre, talan edildi ve evine defalarca haciz geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63789fd583a057565e3bda83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FIFA'dan yasakçı Katar'a inat gibi seksi danslı Dünya Kupası şarkısı: Tukoh Taka Petek Dinçöz'ün dönüşü efsane oldu; kumsalda büyüleyen dans şovu Eski Türk paralarıyla 15 yılda bir servet değerinde koleksiyon sahibi oldu ''İstanbul'un bazı bölgeleri var Somali gibi'' dedi ortalık karıştı Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı İstanbul'da kiraya zam dehşeti! Ev sahibi duvarı deldi! Uçakla kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Rezidansta ''Rusça'' dehşeti: Genç sevgilisini katletti Facianın yaşandığı madende 1 aydır yangın dinmiyor