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Öğretmenin hayatını kabusa çevirdiler

Bursa'da bir öğrencisi sayesinde emlakçıyla tanışan kadın öğretmenin hayatı bir anda kabusa döndü. Öğretmenin satın aldığı ev iddiasına göre, talan edildi ve evine defalarca haciz geldi.

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