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  3. 05 Mart 2020 23:25

Öğretmen'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı

İlker Kaleli'nin başrolünde oynadığı Öğretmen dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüme Aif öğretmenin öğrencileri karşısına aldığı an damgasını vuracak.

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