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  3. 25 Ekim 2019 23:45

Öğretmenler kavga etti, öğrenciler ayırdı !

Siirt ve ilçelerinde görevli öğretmenler, futsal turnuvasında kavga etti. Kameraya da yansıyan öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı. Siirt Valiliği, futsal turnuvasında kavga eden öğretmenler hakkında inceleme başlattı.

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