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  3. 16 Mayıs 2017 20:15

Öğretmenleri taşıyan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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