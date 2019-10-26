  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Ekim 2019 10:10

Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı

Siirt ve ilçelerinde görevli öğretmenler, futsal turnuvasında kavga etti. Kameraya da yansıyan öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı. Siirt Valiliği, futsal turnuvasında kavgaya karışan öğretmenler hakkında inceleme başlattı.

Video Galeri
Sosyal deney için göğüslerine kamera koyup sokağa çıkınca...
Sosyal deney için göğüslerine kamera koyup sokağa çıkınca...
Video Galeri
Ece Sükan'dan cesur paylaşım!
Ece Sükan'dan cesur paylaşım!
Video Galeri
Türkiye'nin yarısı yağışlı, yarısı güneşli! İşte 5 günlük hava tahminleri..
Türkiye'nin yarısı yağışlı, yarısı güneşli! İşte 5 günlük hava tahminleri..
Video Galeri
Eşini aldattığını öğrenince bakın yaptı ! Çıplak görüntüleri...
Eşini aldattığını öğrenince bakın yaptı ! Çıplak görüntüleri...
Video Galeri
Uyuşturucu kullanan genç sokakta kriz geçirdi
Uyuşturucu kullanan genç sokakta kriz geçirdi
Video Galeri
Öğretmenler kavga etti, öğrenciler ayırdı !
Öğretmenler kavga etti, öğrenciler ayırdı !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM