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  4. Öğretmenliği bırakıp başlamıştı; şimdi öğretmen maaşlı 10 işçi çalıştırıyor

Öğretmenliği bırakıp başlamıştı; şimdi öğretmen maaşlı 10 işçi çalıştırıyor

Tokat'ta, geçirdiği sağlık problemleri sonrası öğretmenlik mesleğini bırakıp çiftçilik yapmaya başlayan kişi, şimdi yanında öğretmen maaşına 10 işçi çalıştırıyor.

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