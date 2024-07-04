Anasayfa Video Galeriler Gündem Öğretmenliği bırakıp başlamıştı; şimdi öğretmen maaşlı 10 işçi çalıştırıyor Öğretmenliği bırakıp başlamıştı; şimdi öğretmen maaşlı 10 işçi çalıştırıyor 04 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 13:56 Tokat'ta, geçirdiği sağlık problemleri sonrası öğretmenlik mesleğini bırakıp çiftçilik yapmaya başlayan kişi, şimdi yanında öğretmen maaşına 10 işçi çalıştırıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66867fd7dea320499603eb53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu düğün bildiğiniz düğünlerden değil: Takılanlara inanamayacaksınız İstanbul'da yol verme ''savaşı'' kamerada Sertab Erener yeni şarkısı ''Bi Polar''dan ilk paylaşım Otizmli çocuğa ''arabama dokundu'' tokadı kamerada Stokçular yine sahnede: Tonlarca kayıt dışı limon depolardan çıktı Etna Yanardağı 4 yıl sonra yeniden faaliyete geçti Kapkaççıya kadın dayağı kamerada Adana'da yetişiyor, tüm Avrupa onu yiyor Kars'ta yetişiyor, tüm dünyaya gidiyor... Yağmurların besledi, hasat başladı