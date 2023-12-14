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Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast adını "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek için mahkemeye başvurmuştu. Samast'ın avukatı "Herkes öğrendi bir anlamı kalmadı" diyerek bu kararından vazgeçtiğini duyurdu.

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