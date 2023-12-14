Anasayfa Video Galeriler Gündem Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti 14 Aralık 2023 Perşembe Saat: 11:30 AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast adını "Ali Eren Karadeniz" olarak değiştirmek için mahkemeye başvurmuştu. Samast'ın avukatı "Herkes öğrendi bir anlamı kalmadı" diyerek bu kararından vazgeçtiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657abd35f2e7e7186e0ac073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da tacizciye meydan dayağı! Genç kızın çığlıklarına koştular Türk bilim insanları Antarktika yolcusu Görülmemiş boşanma! Adliyeye böyle gitti Erbakan'dan AK Parti'ye şartlı destek! Erdoğan'dan o ili istedi İzmit Körfezi'nde can pazarı Katliam gibi kaza: 16 araç küle döndü: 8 ölü, 14 yaralı var TBMM'de AK Partili Çelebi'nin "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine "Gelmezsen şerefsizsin" diyen Sırrı Sakık'a iki oturum ceza KYK yurdunda 15 öğrenci hastanelik oldu Metro istasyonunda intihar girişimi