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  3. 14 Haziran 2017 20:15

Oğuz Güven'in buruk sevinci

GAZETECİ Oğuz Güven tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden tahliye kararının ardından salıverildi. Güven "Buruk bir sevinç yaşıyorum şu anda. Çıktığım gün Enis Berberoğlu'nun tutuklandığını öğrendim." dedi

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Yollar göle döndü, ağaca yıldırım düştü
Yollar göle döndü, ağaca yıldırım düştü
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CNR Expo'da geleneksel alışveriş günleri başladı
CNR Expo'da geleneksel alışveriş günleri başladı
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Bankaya giren otomobilden son saniyede kaçtı
Bankaya giren otomobilden son saniyede kaçtı
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Camide bir şey bulamayınca vantilatörü çaldı
Camide bir şey bulamayınca vantilatörü çaldı
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Cami inşaatı temelinde lahit ve küpler bulundu
Cami inşaatı temelinde lahit ve küpler bulundu
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İzmirde bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu: 57 gözaltı
İzmirde bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu: 57 gözaltı