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  3. 02 Temmuz 2019 16:12

Oğuz Haksever'den bir canlı yayın kazası daha

Oğuz Haksever'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti temaslarını aktaran bir haberin ardından, kameranın stüdyoya döndüğü sırada rejiye yönelik gösterdiği tepki canlı yayına yansıdı.

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