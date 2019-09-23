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  3. 23 Eylül 2019 15:50

Oğuz Haksever'den canlı yayın gafı

Oğuz Haksever, 27 Mayıs'ta NTV’de Erdoğan’ın Yassıada ziyaretinin haberini sunarken mikrofonu açık kamış ve Cumhurbaşkanı, Yassıada’ya ‘Yaslı ada’ derken usta televizyoncunun “Neresi yaslı be? Canına okumuşsun!” sözleri duyulmuştu.

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