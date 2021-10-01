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  4. Oğuzhan Asiltürk koronavirüs aşısı olmuş muydu ?

Oğuzhan Asiltürk koronavirüs aşısı olmuş muydu ?

Sağlık Bakanı Fahretin Koca da Asiltürk'ün evfatine ilişkin bir açıklama yaptı. Koca Asiltürk'ün daha önce koronavirüs aşısı yaptırmadığına yönelik iddialara da yanıt verdi.

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