Anasayfa Video Galeriler Gündem Oğuzhan Asiltürk koronavirüs aşısı olmuş muydu ? Oğuzhan Asiltürk koronavirüs aşısı olmuş muydu ? 01 Ekim 2021 Cuma Saat: 11:30 Sağlık Bakanı Fahretin Koca da Asiltürk'ün evfatine ilişkin bir açıklama yaptı. Koca Asiltürk'ün daha önce koronavirüs aşısı yaptırmadığına yönelik iddialara da yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6156c7352b0d433040524373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da akılalmaz taciz! Sosyal medyada başladı, sabaha kadar zili susmadı AK Partili isim Erdoğan'a destek vermek isterken, ters köşe oldu Kendi kendini arayan vatandaş o anları böyle anlattı Yağan yağmur tuzu biberi oldu... İstanbul'da trafik felç! AKM'nin isim tabelası asıldı Camdaki Kız'da Nalan ve Sedat'ı yatakta yakaladı Okan Bayülgen şimdi de ''ınfluencer''lara savaş açtı: ''Hepsi çöp, zavallılar!'' İzmir'de Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı Büyükelçinin Kurtlar Vadisi müziğiyle yaptığı paylaşım tepki çekti