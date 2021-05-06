Oğuzhan Uğur ''Dün Dündür'' ile BluTV'de tarihin tozlu sayfalarını aralayacka

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV, ‘Dün dündür’ isimli tarih programıyla arşivine yeni bir soluk getiriyor. Oğuzhan Uğur’un anlatımıyla ‘Dün dündür’ her bölüm bir konu başlığı etrafında şekillenen tarihsel olayları masaya yatırarak onlara farklı bakış açıları getirecek. Dün akşam ilk tanıtımı paylaşılan ‘Dün dündür’, parayı merkezine alan birinci bölümüyle yarın BluTV’de...

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