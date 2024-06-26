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  4. Oğuzhan Uğur rap performansıyla izleyicinin aklını başından aldı

Oğuzhan Uğur rap performansıyla izleyicinin aklını başından aldı

Ünlü şarkıcı ve YouTuber Oğuzhan Uğur, Ceza’nın şarkılarının yorumlandığı “Saygı1” isimli konserde, ünlü rapçinin “Rapstar” isimli parçasını seslendirdi.

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